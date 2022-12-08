Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-председателя НБУ Шевченко

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Если он вернется в Украину, он должен быть задержан на границе и доставлен в суд в течение 48 часов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Шевченко и еще четырех чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 млн грн из госбанка. Схема действовала почти пять лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

"Следствие получило доказательства, что руководители Укргазбанка заключали фиктивные договоры с якобы "агентами", которые на самом деле были обычными ФЛП. Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия. Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены. переходить в госбанки через решение Кабмина", — говорится в сообщении.

На заседании Шевченко просил допустить его к участию через видеосвязь, поскольку он якобы находится на лечении в Вене. Однако документы, которые предоставил Шевченко, свидетельствуют о том, что он мог бы приехать в Украину и лечиться в Киеве. Поэтому суд отказал ему.

Скандал с главой Нацбанка Шевченко

Глава Нацбанка УкраиныКирилл Шевченко 4 октября подал на рассмотрение президенту заявление об отставке. Причиной он указал состояние здоровья.

24 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национального банка по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке".

Шевченко заявил, что не скрывается от следствия и якобы даже готов сотрудничать. Также он отверг обвинения антикоррупционных органов правосудия.

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