Глава НБУ Шевченко подал в отставку

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко 4 октября подал на рассмотрение президенту заявление об отставке.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку", – заявил сам Шевченко.

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"С первых дней в НБУ я был прежде всего антикризисным менеджером – и выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны. Война стала еще одним трудным экзаменом для нашей команды и меня лично – и мы его достойно сдали", – цитирует пресс-служба НБУ руководителя учреждения.

Он добавил, что своим преемникам передает "банковскую систему сильной, капитализированной, устойчивой".

Отметим, что до принятия решений Верховной Радой об увольнении и назначении на должность главы НБУ, Правление финрегулятора продолжит выполнять свои функции в нынешнем составе.

Напомним, как сообщили в НБУ, правительство заложило в госбюджет-2023 курс доллара на уровне 42,2 грн.