Финансовый аналитик рассказал, подорожает ли доллар в Украине

Однако из-за спроса бизнеса на безналичный доллар украинская гривна может в очередной раз обвалиться, хотя НБУ уверяет, что не будет менять официальный курс валют.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал финансовый аналитик Тарас Котович.

Котович отметил, что в 10 крупнейших банках курс гривни укрепился даже за неделю до 40,4-41,4 грн/доллар с 40,6-41,6 грн/доллар. Укрепилась гривна и в небанковских обменниках, а на межбанковском рынке спрос на валюту увеличился.

Эксперт подчеркнул, что на прошлой неделе улучшился баланс на наличном рынке валюты, однако на безналичном – вырос спрос на иностранную валюту.

Среди украинского бизнеса есть спрос на иностранную валюту, что может ослабить позиции гривны, а НБУ может повысить официальный курс валют, хотя там это пока отрицают.

"Среди клиентов банков ежедневный спрос на валюту преобладал на десятки миллионов долларов, а в среду – на 155 млн. долларов. Поэтому НБУ был вынужден еще увеличить интервенции и продать за прошедшую неделю 862 млн. долларов", – пояснил аналитик.