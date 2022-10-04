Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Проверка правописания в браузерах помогает воровать пароли

Дата публикации
Просмотры
623
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Проверка правописания в браузерах помогает воровать пароли

Проверка правописания ворует пароли

Эксперты выяснили, что встроенные функции проверки орфографии в некоторых браузерах, в частности, Google Chrome, передают много личных данных, а иногда даже пароли.

Оказалось, что в случае, если включены функции проверки орфографии при использовании браузеров, данные из форм передаются в Google и Microsoft. В зависимости от посещаемого веб-сайта эти формы могут включать адрес электронной почты, дату рождения, контактную информацию, а на коммерческих сайтах -  банковскую и платежную информацию.

Специалисты предостерегают, что более того, "если вы нажмете "показать пароль", расширенная проверка орфографии даже отправит ваш пароль» в компанию. Возможно, стоит функции проверки правописания отключить в своих браузерах, – советуют специалисты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
623
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация