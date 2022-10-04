Перевірка правопису у браузерах допомагає красти паролі

Експерти з'ясували, що вбудовані функції перевірки орфографії у деяких браузерах, зокрема Google Chrome, передають багато особистих даних, а іноді навіть паролі.

Виявилося, що у випадку, якщо увімкнено функції перевірки орфографії при використанні браузерів дані з форм передаються до Google і Microsoft. Залежно від веб-сайту, який ви відвідуєте, ці форми можуть включати адресу електронної пошти, дату народження, контактну інформацію, а на комерційних сайтах - банківську та платіжну інформацію.

Фахівці застерігають, що більш того, "якщо ви натиснете "показати пароль", розширена перевірка орфографії навіть відправить ваш пароль» в компанію. Можливо, варто функції перевірки правопису вимкнути у своїх браузерах, - радять спеціалісти.

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