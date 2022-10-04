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На Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизованных: людям раздают рыбу

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На Сахалине решили "поддержать" семьи мобилизованных: людям раздают рыбу

Фото: Associated Press

В Российской Федерации идет мобилизация, которую 21 сентября объявил президент-диктатор Владимир Путин.

На Сахалине решили "поддержать" семьи мужчин, которых забрали в армию. Так, родственникам мобилизованных жителей региона раздают по шесть килограммов рыбы на человека.

Об этом сообщает Иасах.ком со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Отмечается, что местные власти договорились с рыбопромышленниками. Поэтому на Сахалинскую область выделено около девяти тонн свежемороженой рыбы: камбала, минтай, кета.

"В ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семье мобилизованных жителей принесут порядок шесть килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", — заявил руководитель регионального исполкома "Единой России" Михаил Шувалов.

По его словам, это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная. К слову, ранее семьям мобилизованных раздавали баранов как гуманитарную помощь. Также гражданам раздавали картофель, муку и капусту.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин может сознательно использовать мобилизацию как инструмент этнической чистки, считает Энн Эплбаум.

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