Будет ли в октябре рост курса доллара — прогноз эсперта

Октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка.
В октябре курс доллара может вырасти до 43-45 грн/долл.
Об этом рассказал экономист Александр Хмелевский, передают Факты ICTV.
Спрос на наличную валюту будет оставаться высоким, и это, скорее всего, приведет к дальнейшей девальвации (снижению курса национальной валюты по отношению к другим валютам – ред.) гривны.
"В октябре спрос на наличную валюту остается высоким. Это может привести к дальнейшей девальвации гривны в пределах 43-45 грн за $1", — прогнозирует экономист.
Хмелевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда те или иные события существенно изменяют настроения на рынке, наблюдаются резкие колебания валютного курса.
Однако, по словам эксперта, положительные новости с фронта, отказ РФ от активизации военных действий, напротив, может привести к резкому росту курса гривны.
Напомним, по прогнозам экспертов, в 2023 году курс гривны достигнет 45 грн/долл.
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