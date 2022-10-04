Будет ли в октябре рост курса доллара — прогноз эсперта

Октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка.

В октябре курс доллара может вырасти до 43-45 грн/долл.

Об этом рассказал экономист Александр Хмелевский, передают Факты ICTV.

Спрос на наличную валюту будет оставаться высоким, и это, скорее всего, приведет к дальнейшей девальвации (снижению курса национальной валюты по отношению к другим валютам – ред.) гривны.

"В октябре спрос на наличную валюту остается высоким. Это может привести к дальнейшей девальвации гривны в пределах 43-45 грн за $1", — прогнозирует экономист.

Хмелевский добавил, что в условиях полномасштабной войны, когда те или иные события существенно изменяют настроения на рынке, наблюдаются резкие колебания валютного курса.

Однако, по словам эксперта, положительные новости с фронта, отказ РФ от активизации военных действий, напротив, может привести к резкому росту курса гривны.

Напомним, по прогнозам экспертов, в 2023 году курс гривны достигнет 45 грн/долл.

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