Чи буде у жовтні зростання курсу долара - прогноз есперта

Жовтень буде неспокійним місяцем для валютного ринку.

У жовтні курс долара може зрости до позначки у 43-45 грн/дол.

Про це розповів економіст Олександр Хмелевський, передають Факти ICTV.

Попит на готівкову валюту буде залишатися високим, і це, швидше за все, призведе до подальшої девальвації (зниження курсу національної валюти щодо інших валют - ред.) гривні.

"У жовтні попит на готівкову валюту залишатиметься високим. Це може призвести до подальшої девальвації гривні в межах 43-45 грн за $1", - прогнозує економіст.

Хмелевський додав, що в умовах повномасштабної війни, коли ті чи інші події суттєво змінюють настрої на ринку, спостерігаються різкі коливання валютного курсу.

Проте, за словами експерта, позитивні новини з фронту, відмова РФ від активізації військових дій, навпаки, можуть призвести до різкого зростання курсу гривні.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, 2023 року курс гривні досягне 45 грн/дол.

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