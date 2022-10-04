Джамала покинула польські "Танці з зірками": "Я засмучена"

Українська співачка Джамала у шостому ефірі польських "Танців з зірками" отримала найменшу кількість балів та за результатами дуелі покинула проєкт.

Виконавиця Джамала робила чималі успіхи на польських "Танцях з зірками". Знаменитість підкорювала суддів своїми виступами та майже постійно отримувала найвищі бали.

У шостому ефірі артистці випала румба. Джамала зізнавалась, що танець видався для неї непростим. Ба більше, перед ефіром співачка захворіла.

"Першою була румба, і я точно її не скоро забуду…Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті з застудою", - ділилася артистка.

За результатами глядацьких та суддівських голосувань Джамала опинилася у турнірній таблиці передостанньою, отримавши за румбу лише 30 балів.

На останньому місці опинилася пара Вєслава Новобільського і Яні Лесар, з якою співачка виконала танець-дуель. У результаті Джамала покинула проєкт.

"Я засмучена зараз, звичайно. Тому що ми робили цю важливу місію для українських дітей із Polsat Foundation. Але я вас закликаю – не переставайте говорити, підтримувати та допомагати нашій країні! Дякую кожному", - сказала у прощальному слові зірка.

Нагадаємо, участь Джамали у польському танцювальному шоу мала благодійну мету - під час виступів співачки глядачі мали можливість надсилати кошти на допомогу Україні.

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