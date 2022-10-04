Джамала покинула польские "Танцы со звездами": "Я расстроена"

Украинская певица Джамала в шестом эфире польских "Танцев со звездами" получила наименьшее количество баллов и по результатам дуэли покинула проект.

Исполнительница Джамала делала немалые успехи на польских "Танцах со звездами". Знаменитость покоряла судей своими выступлениями и почти постоянно получала самые высокие баллы.

В шестом эфире артистке выпала румба. Джамала признавалась, что танец показался для нее непростым. Более того, перед эфиром певица заболела.

"Первой была румба, и я точно ее не скоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой", – делилась артистка.

По результатам зрительских и судейских голосований Джамала оказалась в турнирной таблице предпоследней, получив за румбу всего 30 баллов.

На последнем месте оказалась пара Веслава Новобильского и Яни Лесар, с которой певица исполнила танец-дуэль. В результате Джамала покинула проект.

"Я расстроена сейчас, конечно. Потому что мы делали эту важную миссию для украинских детей из Polsat Foundation. Но я вас призываю – не переставайте говорить, поддерживать и помогать нашей стране! Спасибо каждому", — сказала в прощальном слове звезда.

Напомним, участие Джамалы в польском танцевальном шоу имело благотворительную цель — во время выступлений певицы зрители имели возможность присылать средства на помощь Украине.

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