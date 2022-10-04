Террористическая КНДР первой в мире признала псевдореферендумы России на украинских территориях

Страна-террорист КНДР единственная в мире признала так называемые "референдумы" России на временно захваченных украинских территориях.
Северокорейский тоталитарный и террористический режим признал проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает МИД КНДР.
В Пхеньяне заявили, что голосование якобы проходило в соответствии с Уставом ООН, а "референдумы" отражают свободу жителей оккупированных территорий.
"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России по принятию вышеуказанных регионов в свой состав", — говорится в сообщении МИД Северной Кореи.
Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.
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