Долар продовжить дорожчати: експерт озвучив прогноз

Підстав для стабілізації курсу гривні наразі немає. Курс долара продовжить зростання.

Такий прогноз зробив економічний аналітик Іван Угляниця, пише УНІАН.

На його думку, курс гривні падав би в будь-якому випадку, навіть без російського вторгнення, тому сприяли б загальносвітові тенденції. Він також зазначив, що у жовтні гривня рухатиметься в бік ослаблення. Експерт упевнений, що реальних причин зміцнення національної валюти немає.

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Раніше повідомлялося, що за підсумками поточного року очікується скорочення ВВП України на 40%, що призведе й до скорочення валютних надходжень та зростання курсу долара. Експерти вважають, що до кінця року курс готівкового долара зросте до 50 гривень.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

Україна зазнала величезних втрат у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Економіка України вижила, але найближчими роками їй доведеться зіткнутися з проблемами. Зростання цін на початку 2023 року сповільниться, але відновлення реального ВВП буде незначним. Такі висновки роблять економісти Групи ICU у своєму макрозвіті.

"Зовнішні диспропорції величезні, оскільки Україна втратила значну частину своїх експортних можливостей, і відтік капіталу продовжується у значних обсягах. Одночасно девальвація гривні в липні мала швидкий позитивний вплив на валютний ринок, але може знадобитися більше раундів девальвації до кінця 2023 року, щоб ще більше скоротити надмірний попит на іноземну валюту. Українська економіка залишиться значною мірою залежною від міжнародної фінансової допомоги найближчими роками. Іноземні гранти та кредити будуть вкрай необхідні для виправлення дефіциту бюджету та поповнення резервів НБУ", - зазначають аналітики ICU.

На їхню думку, 2023 року курс гривні досягне 45 грн/дол, а економіці 2023 року потрібно не менше $20 млрд, щоб продовжувати працювати.

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