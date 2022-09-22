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Чому росте курс долара в Україні: пояснення від НБУ

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Чому росте курс долара в Україні: пояснення від НБУ

Фото: pixabay.com

Курс долара на готівковому ринку України коливається у зв’язку з оголошенням "часткової" мобілізації в Росії.

Готівковий валютний ринок досить чутливий до змін в інформаційному середовищі.

Про це повідомили в Нацбанку України у відповідь на запит "РБК-Україна".

У фінрегуляторі уточнили, що коливання на готівковому ринку пов'язані зокрема із психологічним чинником на тлі спроб Росії залякати Україну мобілізацією.

Водночас в НБУ зазначили, що ситуація на міжбанківському валютному ринку покращується. Так, з боку експортерів зросла пропозиція валюти передусім завдяки роботі зернового коридору.

У Нацбанку запевнили, що вживають заходів задля зменшення різниці між готівковим і безготівковим валютним ринком. Так, НБУ:

  • дав змогу громадянам купувати безготівкову валюту з подальшим вкладенням її на депозит, а курс за цими операціями є близьким до офіційного;
  • дав змогу банкам збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку;
  • вживає заходів для вирішення проблеми з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків.

Нагадаємо, 22 вересня у "ПриватБанку" курс готівкового долара здорожчав на 20 копійок – до 41,10 грн/дол.Водночас курс євро залишився на рівні попереднього дня – 40,90 грн/євро.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3860
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