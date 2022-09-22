Мобілізацію в Росії провалять - експерт назвав причини

Агресору не вдасться призвати 300 тис. людей, ба більше, призваних не навчатимуть, "вони просто йдуть на забій".

"Часткову" мобілізацію в РФ, яку оголосив 21 вересня очільник Кремля Володимир Путін, спіткає багато проблем. Її буде провалено.

Це зазначив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Проблеми виникнуть не лише із самим призовом, а й із матеріальним забезпеченням армії, зокрема з витратами на військову форму та харчування солдатів. Пропускна спроможність призовної системи становить 130 тис. на рік. Плани їм підвищили в 2,5 рази. Що вони з цим будуть робити, я не дуже уявляю", - зауважив експерт.

Він припустив, що мобілізація проходитиме хвилями, спершу 30 тис., яких "абияк одягнуть".

Сунгуровський заявив, що подібна масова мобілізація стане великим навантаженням для економіки РФ.

"Економіка з цим не впорається. Це величезне навантаження і на систему забезпечення, і на транспортну систему, тому що їх треба переправляти".

Також, на його думку, боєздатність армії РФ буде невисокою, оскільки навчати воїнів немає кому.

"Адже їх не встигнуть навчити. Люди просто йдуть на забій", - підсумував він.

Нагадаємо, що звернення Путіна та оголошена ним мобілізація – це визнання поразки у його "спецоперації".