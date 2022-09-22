Мобилизацию в России провалят – эксперт назвал причины

Агрессору не удастся призвать 300 тыс. человек, при этом призванных не будут учить, "они просто идут на убой".

"Частную" мобилизацию в РФ, которую объявил 21 сентября глава Кремля Владимир Путин, обеспокоит многие проблемы. Она будет провалена.

Это отметил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Проблемы возникнут не только с самим призывом, но и с материальным обеспечением армии, в том числе с расходами на военную форму и питание солдат. Пропускная способность призывной системы составляет 130 тыс. в год. Планы им повысили в 2,5 раза. Что они с этим будут делать, я не очень представляю", — заметил эксперт.

Он предположил, что мобилизация будет проходить волнами, сначала 30 тыс., которых "кое-как оденут".

Сунгуровский заявил, что подобная массовая мобилизация станет большой нагрузкой для экономики РФ.

"Экономика с этим не справится. Это огромная нагрузка и на систему обеспечения, и на транспортную систему, потому что их нужно переправлять".

Также, по его мнению, боеспособность армии РФ будет невысокой, поскольку обучать воинов некому.

"Ведь их не успеют научить. Люди просто идут на убой", — подытожил он.

Напомним, что обращение Путина и объявленная им мобилизация – это признание поражения в его "спецоперации".