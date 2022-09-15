Наскільки сильно війна вдарила по економіці України та як ми виживемо

Якщо Київ не отримає достатньо фінансової підтримки з-за кордону, йому просто доведеться увімкнути друкарський станок і спровокувати високу інфляцію.

Ключовим джерелом фінансової підтримки має стати ЄС ― принаймні, це справедливо, оскільки США по суті покривають задачу постачання зброї.

Про це пише історик та оглядач Bloomberg Ніл Фергюсон.

На минулих вихідних він відвідав Київ для участі в конференції Yalta European Strategy, де чув українських та іноземних науковців, економістів та політиків, зокрема, Володимира Зеленського. Впевненість українського президента в перемозі України надихнула Фергюсона, і він вважає її цілком імовірною.

Так, Росія переважає нас за багатьма показниками: її територія у 28 разів більша, ВВП вищий удевʼятеро, населення утричі більше, ніж в Україні. Однак менші країни нерідко вигравали у війні з більшими (наприклад, 13 американських штатів у війні з Великою Британією, Північний Вʼєтнам у війні зі США, Афганістан у війні з Радянським Союзом), та й війни за незалежність частіше закінчуються перемогою, ніж поразкою ― тому імперії схильні розпадатись, пише Фергюсон.

"Якщо врахувати, що російська армія наразі істотно пошарпана після пів року війни, а поповнення надходить здебільшого з бідних далеких республік, і на високий бойовий дух солдатів годі очікувати. Коли такі армії бачать добре мотивованого та озброєного опонента, вони зазвичай або тікають, або здаються в полон. Перемоги ЗСУ на Харківщині, новини про які саме надходили під час форуму, лише підтверджували цей факт. Однак противагою оптимізму Зеленського стали слова українського премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, який зазначив, що ризик інфляції чи навіть гіперінфляції в українській економіці цього чи наступного року є високим", - пише він.

НАТО боїться ескалації конфлікту з Росією, тож постачання зброї Україні, швидше за все, не зросте.

"Це означає, що війна триватиме не лічені місяці, а рік або більше. Україна має втриматись протягом цього часу. Російська економіка потерпає від санкцій, хай як російське керівництво намагалося б це приховати у статистиці. Однак бюджет у Росії досі профіцитний, а рубль, нехай навіть штучно, стабілізовано. А от українська економіка за результатами року має показати приблизно 50-відсоткове падіння. Тоді як гроші дуже потрібні ― зокрема, на підготовку зруйнованого житла до зими", - зазначив він.

Вартість відбудови України та її економіки вже сягає близько 349 мільярдів доларів США. Про це ідеться у новому звіті, підготовленому Світовим банком, Єврокомісією та українським урядом.

За понад шість місяців від початку вторгнення Росії Україна зазнала широкомасштабних руйнувань.

"Наслідки вторгнення відчуватимуться упродовж кількох поколінь, адже сім'ї було розділено й переміщено, порушено розвиток людського потенціалу, знищено культурну спадщину, а позитивна траєкторія розвитку економіки й рівня бідності змінилася на негативну", - йдеться у доповіді.

Аналіз охоплює лише період до 1 червня - тобто збитки, завдані упродовж останніх трьох місяців, у доповіді не враховані. За представленими у ній оцінками, прямі збитки, завдані у першу чергу житловому комплексу, транспорту, торгівлі та промисловості України, сягають 97 мільярдів доларів США. Тоді як збитки, спричинені порушенням економічних потоків та ланцюгів виробництва, оцінюються у 252 мільярди доларів. Дані дослідження підкреслюють масштаби викликів, з якими Україна стикається, намагаючись відновити свою економіку та водночас даючи відсіч російській агресії.

Війна на виснаження: що буде з економіками України та Росії

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