Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Почему растет курс доллара в Украине: объяснение от НБУ

Дата публикации
Просмотры
3480
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Почему растет курс доллара в Украине: объяснение от НБУ

Фото: pixabay.com

Курс доллара на наличном рынке Украины колеблется в связи с объявлением "частичной" мобилизации в России.

Наличный валютный рынок достаточно чувствителен к изменениям в информационной среде.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины в ответ на запрос "РБК-Украина".

В финрегуляторе уточнили, что колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину мобилизацией.

В то же время в НБУ отметили, что ситуация на межбанковском валютном рынке улучшается. Так, со стороны экспортеров возросло предложение валюты, прежде всего, благодаря работе зернового коридора.

В Нацбанке заверили, что принимают меры для уменьшения разницы между наличным и безналичным валютным рынком. Так, НБУ:

  • дал возможность гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит, а курс по этим операциям близок к официальному;
  • позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;
  • принимает меры по решению проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.

Напомним, 22 сентября в "ПриватБанке" курс наличного доллара подорожал на 20 копеек – до 41,10 грн/долл. В то же время курс евро остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.

К чему украинцам готовить свои кошельки и что будет с долларом - ответы от НБУ

К чему украинцам готовить свои кошельки и что будет с долларом - ответы от НБУ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация