Почему растет курс доллара в Украине: объяснение от НБУ

Курс доллара на наличном рынке Украины колеблется в связи с объявлением "частичной" мобилизации в России.

Наличный валютный рынок достаточно чувствителен к изменениям в информационной среде.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины в ответ на запрос "РБК-Украина".

В финрегуляторе уточнили, что колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину мобилизацией.

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В то же время в НБУ отметили, что ситуация на межбанковском валютном рынке улучшается. Так, со стороны экспортеров возросло предложение валюты, прежде всего, благодаря работе зернового коридора.

В Нацбанке заверили, что принимают меры для уменьшения разницы между наличным и безналичным валютным рынком. Так, НБУ:

дал возможность гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит, а курс по этим операциям близок к официальному;

позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;

принимает меры по решению проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.

Напомним, 22 сентября в "ПриватБанке" курс наличного доллара подорожал на 20 копеек – до 41,10 грн/долл. В то же время курс евро остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.

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