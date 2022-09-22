Почему растет курс доллара в Украине: объяснение от НБУ

Курс доллара на наличном рынке Украины колеблется в связи с объявлением "частичной" мобилизации в России.
Наличный валютный рынок достаточно чувствителен к изменениям в информационной среде.
Об этом сообщили в Нацбанке Украины в ответ на запрос "РБК-Украина".
В финрегуляторе уточнили, что колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину мобилизацией.
В то же время в НБУ отметили, что ситуация на межбанковском валютном рынке улучшается. Так, со стороны экспортеров возросло предложение валюты, прежде всего, благодаря работе зернового коридора.
В Нацбанке заверили, что принимают меры для уменьшения разницы между наличным и безналичным валютным рынком. Так, НБУ:
- дал возможность гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит, а курс по этим операциям близок к официальному;
- позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;
- принимает меры по решению проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.
Напомним, 22 сентября в "ПриватБанке" курс наличного доллара подорожал на 20 копеек – до 41,10 грн/долл. В то же время курс евро остался на уровне предыдущего дня – 40,90 грн/евро.
Читайте также: