"Чучела в форме, которые будут только ворон разгонять": Зеленский — о мобилизации в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил информацию о мобилизации россиян на войну против Украины с одеждой чучела в поле в военную форму.

Количество мобилизованных россиян на войну против Украины не важно, ведь они не имеют военного опыта и воспринимаются как чучела в форме.

Об этом сказал глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью BILD.

"Он может привести даже больше людей (чем было заявлено, 300 тыс. резервистов — ред.), но это не российские военные. Если на человека надеть форму — он не станет военным. Он может взять чучело, которое стоит в поле и надеть на его военную форму, но оно будет только ворон разгонять. Ему все равно сколько россиян погибнет", — отметил он.

Напомним, что Зеленский также заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, из-за чего объявил частичную мобилизацию в РФ.