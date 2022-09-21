"Путин хочет утопить Украину в крови": Зеленский – о мобилизации в РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, из-за чего объявил частичную мобилизацию в РФ.

Об этом сказал глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью BILD.

Он заявил, что не смотрел брифинг Путина, однако знает о его решении.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", – сказал он.

По словам Зеленского, частичная мобилизация свидетельствует о том, что у страны-агрессора проблемы с военными кадрами.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить своего образования. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают. Он видит, что его подразделения просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия, которая придет к нам. Потому что он видит, что большая часть приходящих к нам просто убегает", — добавил президент.

Глава государства отметил, что Путин будет использовать все способы для достижения своей цели.

"Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", – подчеркнул президент.

Напомним, 21 сентября, диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.