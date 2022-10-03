Доллар продолжит дорожать: эксперт озвучил прогноз

Девальвация гривны обусловлена рядом факторов.
Оснований для стабилизации курса гривны пока нет. Курс доллара продолжит рост.
Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница, пишет УНИАН.
По его мнению, курс гривны падал бы в любом случае даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции. Он также отметил, что в октябре гривна будет двигаться в сторону ослабления. Эксперт уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.
Ранее сообщалось, что по итогам текущего года ожидается сокращение ВВП Украины на 40%, что приведет к сокращению валютных поступлений и росту курса доллара. Эксперты полагают, что к концу года курс наличного доллара вырастет до 50 гривен.
Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар.
Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Экономика Украины выжила, но в ближайшие годы ей придется столкнуться с проблемами. Рост цен в начале 2023 года замедлится, но возобновление реального ВВП будет незначительным. Такие выводы делают экономисты группы ICU в своем макроотчете.
"Внешние диспропорции огромны, поскольку Украина потеряла значительную часть своих экспортных возможностей, и отток капитала продолжается в значительных объемах. Одновременно девальвация гривны в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но может потребоваться больше раундов девальвации к концу 2023 года, чтобы еще больше сократиться. чрезмерный спрос на иностранную валюту. Украинская экономика останется в значительной степени зависимой от международной финансовой помощи в ближайшие годы. Иностранные гранты и кредиты будут крайне необходимы для исправления дефицита бюджета и пополнения резервов НБУ", — отмечают аналитики ICU.
По их мнению, в 2023 году курс гривны достигнет 45 грн/долл, а экономике в 2023 году нужно не менее $20 млрд, чтобы продолжать работать.
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