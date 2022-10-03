Доллар продолжит дорожать: эксперт озвучил прогноз

Оснований для стабилизации курса гривны пока нет. Курс доллара продолжит рост.

Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница, пишет УНИАН.

По его мнению, курс гривны падал бы в любом случае даже без российского вторжения, этому способствовали бы общемировые тенденции. Он также отметил, что в октябре гривна будет двигаться в сторону ослабления. Эксперт уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.

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Ранее сообщалось, что по итогам текущего года ожидается сокращение ВВП Украины на 40%, что приведет к сокращению валютных поступлений и росту курса доллара. Эксперты полагают, что к концу года курс наличного доллара вырастет до 50 гривен.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар.

Украина понесла огромные потери в первые месяцы полномасштабного вторжения России. Экономика Украины выжила, но в ближайшие годы ей придется столкнуться с проблемами. Рост цен в начале 2023 года замедлится, но возобновление реального ВВП будет незначительным. Такие выводы делают экономисты группы ICU в своем макроотчете.

"Внешние диспропорции огромны, поскольку Украина потеряла значительную часть своих экспортных возможностей, и отток капитала продолжается в значительных объемах. Одновременно девальвация гривны в июле оказала быстрое положительное влияние на валютный рынок, но может потребоваться больше раундов девальвации к концу 2023 года, чтобы еще больше сократиться. чрезмерный спрос на иностранную валюту. Украинская экономика останется в значительной степени зависимой от международной финансовой помощи в ближайшие годы. Иностранные гранты и кредиты будут крайне необходимы для исправления дефицита бюджета и пополнения резервов НБУ", — отмечают аналитики ICU.

По их мнению, в 2023 году курс гривны достигнет 45 грн/долл, а экономике в 2023 году нужно не менее $20 млрд, чтобы продолжать работать.

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