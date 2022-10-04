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Фінансовий аналітик розказав, чи здорожчає долар в Україні

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Фінансовий аналітик розказав, чи здорожчає долар в Україні

Фото: Associated Press

В Україні зараз стабілізувався курс валют.

Проте через попит бізнесу на безготівковий долар українська гривня може вкотре обвалитися, хоч НБУ запевняє, що не змінюватиме офіційний курс валют. 

Про це у коментарі "РБК-Україна" сказав фінансовий аналітик Тарас Котович. 

Котович зазначив, що в 10 найбільших банках курс гривні зміцнився навіть за тиждень до 40,4-41,4 грн/долар з 40,6-41,6 грн/долар. Зміцнилася гривня і в небанківських обмінниках, а на міжбанківському ринку попит на валюту збільшився.

Експерт наголосив, що минулого тижня покращився баланс на готівковому ринку валюти, проте на безготівковому - зріс попит на іноземну валюту. 

Серед українського бізнесу є попит на іноземну валюту, що може послабити позиції гривні, а НБУ ж може підвищити офіційний курс валют, хоч там це поки заперечують. 

"Серед клієнтів банків щоденний попит на валюту переважав на десятки мільйонів доларів, а в середу – на 155 млн доларів. Тому НБУ був змушений ще збільшити інтервенції і продати за минулий тиждень 862 млн доларів", – пояснив аналітик.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
680
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