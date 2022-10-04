Как растянуть обувь: кроссовки, кожаная, лаковая, резиновая

Каждому знакома неприятная ситуация, когда покупаешь обувь, а потом с грустью понимаешь, что она давит. Носить неудобные туфли или ботинки не только некомфортно, но и опасно для здоровья. ТСН.ua рассказывает, как растянуть обувь из разных материалов в домашних условиях.

Общие рекомендации – как растянуть обувь

Перед тем, как начинать проводить какие-либо манипуляции, следует подождать. Возможно, обувь самая растянется. Бывает, что ноги после долгого хождения распухают, поэтому стоит примерить ботинки или туфли утром.

Если вам все же нужно понять, как растянуть обувь в домашних условиях, стоит обратить внимание на некоторые нюансы :

лучше всего растягиваются кожаные изделия – любой вид кожи можно растянуть в длину без особых проблем;

кожзаменитель растягивается плохо – этот материал хорошо держит форму при любых условиях;

обувь из ткани лучше не растягивать в домашних условиях – вы можете повредить текстиль и вещь будет испорчена;

обратите внимание, если обувь будет испорчена из-за растяжения, вернуть ее по гарантии не получится.

Как растянуть обувь? Прежде всего, следует запомнить, что существует три вида растяжений – механическое, с помощью жидкости и термическое. Каждый из них используется в зависимости от материала.

Как растянуть кожаную обувь и изделия из замши

Как растянуть кожаную обувь / Фото: Pexels

Эти материалы считаются эластичными. Они отлично подвержены воздействию холодной или горячей температуры. Поэтому в этом случае наилучшим вариантом решения проблемы будет обработка вещей теплым или холодным воздухом.

Как растянуть кожаную обувь в домашних условиях? Попробуйте обдать изделия кипятком. Поставьте пару обуви в раковину или ванную, наполните внутреннюю часть изделий кипятком, а затем сразу вылейте воду. Дайте изделиям остыть. Наденьте теплые и толстые носки, обуйте новые ботинки или туфли, которые вам мало. И ходите так по квартире или дому в течение нескольких часов.

Если не хотите мочить изделия – можно внутрь поместить полиэтиленовый пакет или пленку. И уже тогда залить крутым кипятком. Далее все повторяете как описано выше.

Боитесь обжечься, но вам нужно узнать, как растянуть обувь? Тогда можно заморозить изделия. Но обратите внимание, что этот метод подходит далековато не всем изделиям. Возьмите два пакета, наполните их водой, поместите внутрь каждого ботинка. Поставьте обувь в морозильную камеру и подождите до полного замерзания воды. Тогда вытаскиваете, ждете, чтобы вода немного оттаяла, а затем убираете пакеты. Обычно этот способ подходит, если вы не знаете, как растянуть обувь в ширину.

Прекрасным вариантом может быть использование фена. Однако этот способ подойдет, если вы можете надеть ботинки или туфли, но они вам тесные. Наденьте толстые носки, обуйте пару. Найдите место, где обувь давит самое сильное. Обдайте этот участок горячим воздухом из фена (30 секунд). А ногами проделывайте растягивающие движения. Выключите фен, но ботинки не снимайте, пока обувь не остынет. Если нужно – повторите процедуру.

Как растянуть обувь из замши? Подойдет использование спирта или водки. Внутреннюю и наружную стороны ботинка следует протереть смоченным в жидкости тампоном. Затем обуть пару на носки и походить несколько часов. Благодаря спиртосодержащему веществу материал станет более эластичным. Перед тем, как использовать этот метод – проверьте реакцию материала на спирт. Ведь эта жидкость достаточно агрессивна. Тщательно просушите обувь перед тем, как обуть ее в следующий раз.

Чтобы ускорить процесс растяжения, следует комбинировать все способы.

Как растянуть обувь из искусственной кожи: можно ли это сделать

Как растянуть обувь из искусственной кожи: можно ли это сделать / Фото: Pexels

Хотя кожзам – самый тугий материал, но все же существует надежда его растянуть. Для этого можно использовать три проверенных способа:

Смазать внутреннюю часть ботинка масличным кремом или вазелином и оставить на несколько часов. Затем обуть ботинки или туфли и немного в них походить.

и оставить на несколько часов. Затем обуть ботинки или туфли и немного в них походить. Набить обувь старыми газетами – только не слишком сильно, чтобы материал не деформировался. Оставить на несколько часов при комнатной температуре. Но не используйте фен и не ставьте изделия у батареи. Термическое воздействие негативно повлияет на кожзаменитель. Можно обработать обувь с внутренней стороны спиртом – тогда растяжение пройдет более эффективно.

– только не слишком сильно, чтобы материал не деформировался. Оставить на несколько часов при комнатной температуре. Но не используйте фен и не ставьте изделия у батареи. Термическое воздействие негативно повлияет на кожзаменитель. Можно обработать обувь с внутренней стороны спиртом – тогда растяжение пройдет более эффективно. Использовать кашу – это наиболее затратный метод, ведь вам придется взять большое количество мелкой крупы. Этот способ эффективен, если нужно узнать, как растянуть голенищую сапогу. Крупу нужно насыпать в пакеты, погрузить в сапоги. Налить внутрь пакеты с крупой воды. Затем оставить на 10 часов, пока каша не набухнет.

Несколько советов, как растянуть лаковую обувь

Как растянуть лаковую обувь / Фото: pixabay.com

Задача в этом случае становится более сложной, ведь лаковое покрытие может потрескаться в процессе обработки. Увеличить размер вы сможете только в том случае, если обувь сделана из мягкой натуральной кожи. Здесь также существует три способа :

Смочить туфли в спиртовом растворе и походить в них час-два – на ноги при этом нужно надеть теплые носки. Спиртовой раствор готовится с водой в пропорциях 2:1.

– на ноги при этом нужно надеть теплые носки. Спиртовой раствор готовится с водой в пропорциях 2:1. Использовать вазелин или массный крем – больше всего нужно нанести на тугие части, например, пятку. Тогда надеть теплые носки, обуть изделия и походить час-два.

– больше всего нужно нанести на тугие части, например, пятку. Тогда надеть теплые носки, обуть изделия и походить час-два. Газета и картофель – во внутреннюю часть изделий нужно положить очищенный картофель и газеты. Оставить, пока корнеплоды не высохнут.

Узнайте, как растянуть резиновую обувь

Как растянуть резиновую обувь / Фото: Pexels

Растянуть сапожки из настоящей резины не удастся. А вот популярные сегодня изделия из ПВХ хорошо поддаются обработке. Чтобы проверить, из какого материала изготовлены ваши сапоги, нужно нагреть иглу огнем, прикоснуться к сапогу в незаметном месте. Если место прикосновения расплавилось – это ПВХ.

В этом случае поможет один вариант. В сапожки нужно залить кипяток на 5 минут. Затем надеть носки и подготовить достаточно большую емкость с ледяной водой. Вылить жидкость из сапог, протереть внутри полотенцем, надеть. Походить в изделиях несколько минут, чтобы они приняли форму ног. А затем погрузить в ледяную воду на один час. Не забудьте просушить сапожки. Обувать их можно через несколько дней.

Как растянуть кроссовки

Фото: Pexels

Кроссовки легко растягиваются. Поэтому скучать по тому, что новая пара спортивной обуви оказалась тесной, не стоит. В этом случае можно использовать несколько способов:

Просто поносите – после работы или учебы обуйте кроссовки на теплые носки и ходите по комнате. Со временем они растянутся.

– после работы или учебы обуйте кроссовки на теплые носки и ходите по комнате. Со временем они растянутся. Если внутри кроссовок есть резиновые носки – используйте этиловый спирт . Он поможет растянуть пару.

. Он поможет растянуть пару. Искусственную кожу лучше обработать с внутренней стороны касторовым маслом . Она отлично размягчает материал.

. Она отлично размягчает материал. Теплом можно оказывать влияние на текстиль и синтетическую ткань. Прекрасно подойдет фен. После разделки, кроссовки нужно обуть на теплые носки и немного походить в них по комнате.

Также можно использовать специальную жидкость. Сегодня в магазинах продаются спреи и пенки, которые нужно наносить с двух сторон изделий, а затем надевать их на носок. Ходить по комнате, пока не высохнет жидкость.