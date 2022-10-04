В Генштабе назвали два направления, где враг совершает наступление

Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий ВСУ по отдельным направлениям, но вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ 4 октября.

По словам командования, враг осуществляет перегруппировку на этих двух направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениям мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — сообщил Генштаб.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и один авиационный удар, совершили более 15 обстрелов с РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов, среди которых Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

Ранее в Генштабе сообщили об успехах контрнаступления ВСУ в Херсонской области и заявили, что оккупанты от страха все бросают и убегают вовсю.

Напомним, российский олигарх и "повар Путина" Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ПИК "Вагнера". Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.

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