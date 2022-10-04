У Генштабі назвали два напрямки, де ворог здійснює наступ

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій ЗСУ на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ 4 жовтня.

За словами командування, ворог здійснює перегрупування на цих двох напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - повідомив Генштаб

Протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та один авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів, серед яких: Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

Раніше у Генштабі повідомили про успіхи контрнаступу ЗСУ на Херсонщині і заявили, що окупанти від страху все кидають і втікають чимдуж.

Нагадаємо, російський олігарх і "кухар Путіна" Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера". Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

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