"Кухар Путіна" завербував на війну проти України маніяка-канібала

Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", завербував на війну проти України вже близько 10 тисяч ув'язнених, серед них - маніяк-канібал.

Росіяний відбував покарання в одній з в'язниць у місті Саратов.

Про це розповіла правозахисниця і голова Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Вона також повідомила, засновник "Вагнера" пропонує воювати проти України злочинцям, які грабували, вбивали і ґвалтували людей.

"Беруть всі статті, але віддають перевагу, про це Пригожин вже говорив, вбивцям і тим, хто займався розбоєм і грабунком. Теж добре беруть тих, хто потрапив до в'язниці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. І ось зараз стали брати вже людей, які засуджені за зґвалтування, але їх в окремий загін. Ми знаємо дві історії з Саратовських зон, з жахливих абсолютно зон, там одна є дуже спеціальна. Звідти взяли маніяка, у якого, так би мовити, в портфоліо канібалізм. Він теж поїхав на війну", - зауважила вона.

Романова звернувала увагу, що Пригожин вербує ув'язнених не по всій Росії, а тільки в деяких її регіонах. А також те, що ув'язнені погоджуються йти на війну не заради грошей, а просто через те, що хочуть вибратися з в'язниці.

"Найпівнічніша частина - Комі, Сиктивкар, найпівденніша — Адигея, найсхідніша —Татарстан, найзахідніша — Псковська і Смоленська області. Вони чомусь не йдуть східніше Татарстану", - стверджує вона.

Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео, на якому наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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