"Повар Путина" завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала

Приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, а также негласный глава ППК "Вагнера", завербовал на войну против Украины уже около 10 тысяч заключенных, в том числе маньяка-каннибала.

Русский отбывал наказание в одной из тюрем в городе Саратов.

Об этом рассказала правозащитница и глава Фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Она также сообщила, основатель "Вагнера" предлагает воевать против Украины грабивших, убивавших и насиловавших людей преступникам.

"Берут все статьи, но предпочитают, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут попавших в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд.Мы знаем две истории из Саратовских зон, из ужасных абсолютно зон, там одна очень специальная.Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм.Он тоже поехал на войну", – заметила она.

Романова обращала внимание, что Пригожин вербует заключенных не по всей России, а только в некоторых регионах. А также то, что заключенные соглашаются идти на войну не ради денег, а просто потому, что хотят выбраться из тюрьмы.

"Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная -Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — утверждает она.

Напомним, недавно в социальных сетях появилось видео, на котором приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, а также негласный глава ППК "Вагнера" вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

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