Вищий антикорупційний суд заочно арештував ексголову НБУ Шевченка

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка. Якщо він повернеться до України, його мають затримати на кордоні і доставити до суду протягом 48 годин.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Шевченка та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку. Схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат "агентам" був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.

"Слідство здобуло докази, що керівники Укргазбанку укладали фіктивні договори з нібито “агентами”, які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових великих клієнтів, але насправді все відбувалося без їхньої участі. Більше того, великі державні компанії і так були змушені переходити до держбанків через рішення Кабміну", - йдеться у повідомленні.

На засіданні Шевченко просив допустити його до участі через відеозв'язок, оскільки він нібито перебуває на лікуванні у Відні. Проте документи, які надав Шевченко, свідчать про те, що він міг би приїхати до України та лікуватися у Києві. А тому суд відмовив йому.

Скандал із головою Нацбанку Шевченком

Голова Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня подав на розгляд президенту заяву про відставку. Причиною він вказав стан здоров'я.

24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку".

Шевченко заявив, що він не переховується від слідства та нібито навіть готовий співпрацювати. Також він відкинув звинувачення антикорупційних органів правосуддя.

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