НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку".

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

В розшук також оголосили одного із заступників голови правління "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови — Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

"Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", — повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, 4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку "з причин, повʼязаних зі здоровʼям". Президент Володимир Зеленський схвалив це рішення.

6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він перебував головою правління "Укргазбанку".

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