На Дніпропетровщині викрили схему переправлення чоловіків через кордон як волонтерів

Двоє мешканців Кривого Рогу організували схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За 15 000 доларів США підозрювані обіцяли виготовити документи, які б дозволили трьом громадянам призовного віку безперешкодно перетнути держкордон як волонтерам. Вони також обіцяли вплинути на службових осіб для внесення даних про військовозобов’язаних до системи "Шлях", - йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримано після отримання коштів. Під час обшуків вилучили документи та носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Чоловікам повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Незаконні схеми виїзду за кордон

Ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький залишив Україну, незаконно перетнувши кордон. Разом із Тупицьким у цьому авто так само незаконно перетнули кордон ще двоє чоловіків призовного віку, які, як і ексголова КС, не мали права на його перетин.

У Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегального переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги вони брали з "клієнта" від майже 2 до 7 тисяч доларів.

Під час спецоперацій у Львівській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях Служба безпеки заблокувала нові канали нелегального виїзду за межі України чоловіків призовного віку.

Мешканець Мелітополя налагодив протиправний "міграційний бізнес" для чоловіків призовного віку, котрі вирішили уникнути мобілізації. За гроші він обіцяв їм допомогти перетнути державний кордон України.

У Києві викрили 50-річного чоловіка, який підробляв посвідчення волонтера для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Його послуги коштували від 10 тисяч доларів.

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