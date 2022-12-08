Когда может наступить перелом в войне с Россией: военный эксперт озвучил прогноз

У оккупантов в скором времени могут начаться проблемы с современной тяжелой техникой.

Перелом в войне с Россией может наступить ближе к весне, когда оккупанты ощутят последствия упадка своего военно-промышленного комплекса.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник во время телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. Могут ли сложиться на весну предпосылки для того, чтобы сложился настоящий перелом? Однозначно да, могут. В первую очередь — в военно-технологическом смысле. Российская Федерация здесь терпит очень серьезное поражение. Их военно-промышленный комплекс действительно встал на путь упадка", — заявил эксперт.

По его словам, главным признаком очень серьезных проблем в российском ВПК является расконсервация около 800 советских танков Т-62 и попытка их модернизировать.

"Подчеркиваю – они не строят новые танки Т-72, Т-80, Т-84 или сверхсовременные Т-90, а пытаются поставить в строй все то старое, что у них есть. Кстати, тем еще очень серьезные запасы – в пределах 13-15 тысяч единиц металлолома у них еще есть. Все это начнет по-настоящему буксовать где-то весной. Россияне банально не будут иметь, с чем идти в бой в части тяжелой техники", — считает Черник.

В то же время, как отметил эксперт, общий боевой потенциал РФ остается значительным:

"Скажем, автоматов Калашникова за всю историю изготовлено 100 миллионов, винтовок Мосина с 1891 года изготовлено 27 миллионов, пулеметов ДШК — миллион, противотанковых ружей, гранатометов, РПГ-7 — за 9 миллионов, пистолетов Макарова — несколько миллионов. А патронные заводы работают до сих пор, и человеческий ресурс у них достаточно большой".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война завершится в двух случаях – когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-либо крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что Украина может начать освобождать Крым уже до конца декабря, а вся война с Россией завершится весной.

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