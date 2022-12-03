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Макрон заявил, что России необходимы "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Макрон заявил, что России необходимы "гарантии безопасности", когда она вернется к переговорам

Фото: Associated Press

Однако украинский народ сам должен решить, как, когда и на каких условиях проводить такие переговоры, заметил французский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России в будущей структуре безопасности в Европе, когда Москва вернется за стол переговоров с Киевом.

Об этом французский лидер рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.

Макрон сказал, что Москва должна иметь собственные "гарантии безопасности", когда вернется за стол переговоров. В то же время, политик выразил мнение, что решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – ред.)", – рассказал президент Франции.

Он также сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время своего визита в Вашингтон. Лидеры государств пришли к согласию о необходимости дальнейшей помощи со стороны Запада Украине в противостоянии российской агрессии. В то же время западные политики будут пытаться посадить Москву за стол переговоров.

Напомним, ранее Макрон выразил мнение, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По словам президента Франции, Путин "ошибся", развязав полномасштабную войну против Украины.

После встречи Макрона и Байдена 1 декабря американский президент заявил, что они вместе с французским коллегой полны решимости привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главная задача Кремля на сегодняшний день – выпросить переговоры, прекращение огня, чтобы получить оперативную паузу для восстановления войск и гарантию отсутствия контрнаступлений ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
2789
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