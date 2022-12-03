Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

На следующей неделе в Украине ожидается потепление и осадки.

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будет холодная и сухая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночная температура воздуха ожидается в пределах –5-10 градусов, дневная –1-5 градусов.

В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер 4 декабря в большинстве областей будет юго-восточного направления, порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду, в Приазовье до 22 метров в секунду!

В Киеве воскресенье ожидается холодным, ночью -5-8 градусов, днем предполагается -1-3 градуса. Осадков в столице не будет.

Потепление вместе с осадками придет 7-8 декабря, со среды-четверга на следующей неделе.

Напомним, синоптики рассказали, какими в Украине будут первые выходные зимы, 3-4 декабря.

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