Синоптикиня розповіла, коли до України прийде потепління

Наступного тижня в Україні очікується потепління та опади.
Найближчими днями в більшості областей України буде холодна та суха погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.
У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Вітер 4-го грудня у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду, в Приазов'ї до 22 метрів за секунду!
У Києві неділя очікується холодною, вночі -5-8 градусів, вдень передбачається -1-3 градуси. Опадів у столиці не буде.
Потепління разом з опадами прийде 7-8 грудня, з середи-четверга наступного тижня.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якими в Україні будуть перші вихідні зими, 3-4 грудня.
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