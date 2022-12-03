Синоптикиня розповіла, коли до України прийде потепління

Наступного тижня в Україні очікується потепління та опади.

Найближчими днями в більшості областей України буде холодна та суха погода. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Нічна температура повітря очікується в межах -5-10 градусів, денна -1-5 градусів.

У західній частині та на півдні України буде тепліше: вночі та вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вітер 4-го грудня у більшості областей буде південно-східного напрямку, поривчастий, сильний, часом навіть до штормових поривів, 15-20 метрів за секунду, в Приазов'ї до 22 метрів за секунду!

У Києві неділя очікується холодною, вночі -5-8 градусів, вдень передбачається -1-3 градуси. Опадів у столиці не буде.

Потепління разом з опадами прийде 7-8 грудня, з середи-четверга наступного тижня.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якими в Україні будуть перші вихідні зими, 3-4 грудня.

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