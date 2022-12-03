Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці та боєприпаси

ЗСУ отримали перші артустановки наприкінці червня цього року.

Литва надала Україні дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 разом із боєприпасами.

Про це повідомив очільник міністерства оборони Литви Арвідас Анусаускас у Twitter.

"Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами", - йдеться у дописі.

Військова допомога Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Європа та США активно підтримують Україну, забезпечишивши, не лише гуманітарну допомогу людям, а й військову допомогу для українських солдат.

Так, нещодавно Рада міністрів Італії одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання зброї до України до 31 грудня 2023 року. Італія постачатиме зброю Україні за спрощеною процедурою.

Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету.

У вівторок, 29 листопада, стало відомо, що Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Франція надала ще одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції.

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