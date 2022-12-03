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Колаборанти втікають із Лівобережжя Херсонщини - Центр національного спротиву

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Колаборанти втікають із Лівобережжя Херсонщини - Центр національного спротиву

Фото: Associated Press

Раніше колаборанти також залишили Нову Каховку.

Росія вивезла всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області, що розташоване на лівому березі Дніпра. 

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією Центру, із окупованого міста вивезли усіх представників окупаційної "адміністрації" та "поліцейських". Втікали не самі, а з родинами. Росіяни їх вивезли на автобусах. У якому напрямку - невідомо. 

"Раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці", - нагадали у Центрі спротиву.

Росія готується до здавання лівобережжя Херсонщини

Після втечі із правого берега Херсонщини окупанти готуються здати і Лівоборежжя. Так ввважають українські військові. Причина - через погану логістику загарбникам важко утримувати лівий берег. 

Тим часом військовий експерт Олексій Мельник впевнений, що російська армія не тікатиме з лівого берега Дніпра настільки стрімко, як це було на правобережжі. За його словами, угруповання російських військ на лівому березі  залишатиметься на своїх позиціях доти, доки матиме можливість їх утримувати.

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Дата публікації
Перегляди
129
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