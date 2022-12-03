Ракетними обстрілами по інфраструктурі України керує енергетик - "Укренерго"

Ексочільник "Укренерго" Юрій Касич зазначив, що російські військові є лише виконавцями злочинного наказу.

Ракетними ударами по українській інфраструктурі керує професійний енергетик, який чудово розуміє, куди саме має бути завдано удару, щоб він був максимально болючим для України.

Про це заявив колишній очільник "Укренерго" Юрій Касич в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

Касич зазначив, що російські військові є лише виконавцями злочинного наказу.

Також читайте В ОП розповіли, чому Росія змінила тактику ракетних ударів і коли може бути чергова атака по Україні

"Б'ють по найбільш завантажених об'єктах", - заявив Касич, маючи на увазі підстанції, які є вхідними та вихідними центрами передачі електроенергії.

Юрій Касич переконаний, що цілі визначає професіонал-енергетик, який розуміє, куди й навіщо потрібно бити.

Нагадаємо, 2 грудня у командуванні "Південь" заявили про високу імовірність нового російського ракетного удару. І зазначили, що він може бути дуже масованим.

Унікальні кадри: військові вперше показали, як вистежують російські ракети