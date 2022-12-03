Ракетными обстрелами по инфраструктуре Украины руководит энергетик – "Укрэнерго"

Экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич отметил, что российские военные являются лишь исполнителями преступного приказа.

Ракетными ударами по украинской инфраструктуре руководит профессиональный энергетик, прекрасно понимающий, куда именно должен быть нанесен удар, чтобы он был максимально болезненным для Украины.

Об этом заявил бывший глава "Укрэнерго" Юрий Касич в эфире телемарафона, передает УНИАН.

Касич отметил, что российские военные являются только исполнителями преступного приказа.

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"Бьют по наиболее загруженным объектам", — заявил Касич, имея в виду подстанции, входные и выходные центры передачи электроэнергии.

Юрий Касич убежден, что цели определяет профессионал-энергетик, понимающий, куда и зачем нужно бить.

Напомним, 2 декабря в командовании "Юг" заявили о высокой вероятности нового российского ракетного удара. И отметили, что он может быть очень массирован.

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