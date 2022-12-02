Вероятность российского ракетного удара высока, он может быть очень массированным – ОК "Південь"

Украинцев призвали подготовиться к вероятной атаке.
Вероятность нового российского ракетного удара высока. Он может быть очень массированным.
Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать", — отметила она.
Гуменюк объяснила, что ожидание обстрела – это один из элементов гибридной войны.
Она призвала украинцев подготовиться, ведь последствия массированного удара могут быть долговременными и будут устраняться некоторое время.
Напомним, 10 октября Россия нанесла самый массированный ракетный удар с начала полномасштабного вторжения. По территории Украины было выпущено 84 ракеты и 24 беспилотника. Больше всего от атаки пострадал Киев.
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