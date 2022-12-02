США внесли ЧВК "Вагнер" и Россию в "черный список" по свободе вероисповедания

В частности, РФ попала в список государств, вызывающих особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе".

США внесли ЧВК "Вагнер" вместе с "Талибаном" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я назначаю группировки "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", хуситов, радикальное движение "Талибан" и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", – сказано в письменном заявлении должностного лица.

Блинкен также внес ряд стран в список тех, которые вызывают особую обеспокоенность в рамках "Закона о международной религиозной свободе" от 1998 года. В список попали Мьянма, Китай, Иран, Северная Корея, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея, Куба и Никарагуа. Последние два государства стали новичками списка, ведь все предыдущие попадали туда и раньше.

Госдепартамент США заявлял, что власти указанных стран причастны или допускают совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания.

Госдеп также внес Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам в специальный контрольный список государств, правительства которых ответственны за серьезные нарушения свободы вероисповедания.

Отметим, что в ноябре западные СМИ сообщили, что российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует заключенных в колониях Центрально-Африканской Республики.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма из-за полномасштабной войны и военных преступлений в Украине.

Кроме того, депутаты ЕП предлагают признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Дело "Вагнера" ​​и Пригожина – в суде

Читайте также: