Почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма: Майк Карпентер

Никто в администрации Байдена не сомневается: то, что делает Россия, имеет целью посеять страх по Украине наиболее жестокими и ужасающими методами.

Россия пытается выключить электроэнергию и отопление этой зимой. И уже было подтверждено, что российские силы были вовлечены в различные военные преступления в течение этих более девяти месяцев. В этих фактах нет никаких сомнений.



Об этом во время онлайн-брифинга заявил посол США при ОБСЕ Майк Карпентер.

Относительно нежелания США признавать Россию страной-спонсором терроризма, дипломат напомнил, что Администрация Байдена уже отмечала: в отличие от других государств Европы США имеют очень специфическое внутреннее законодательство относительно государств-спонсоров терроризма.



"И мы считаем, что использование этого законодательства может ограничить оказание помощи оккупированным чистинам Украины. Кроме того, мы не считаем, что признание страной-спонсором терроризма по этому очень техническому узкому определению, которое содержится в нашем внутреннем законодательстве, непременно будет способствовать нашим целям, в частности чтобы привлечь Россию к ответственности, потому что это не обязательно предоставит нам какие-либо дополнительные полномочия имплементировать санкции, которые есть в настоящее время для Администрации Байдена", — сказал Майк Карпентер.



Поэтому, по словам Карпентера, США будут усиливать санкционное давление на Россию, продолжат расширять экспортный контроль, чтобы сделать невозможным обход уже действующих санкций, и предоставлять Украине все необходимые средства, чтобы она смогла защититься от этого варварского вторжения.

Россия – государство-спонсор терроризма

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Резолюцию поддержали 494 европарламентари, 58 были против, 44 воздержались. Президент Зеленский поблагодарил за такое решение.

"Европарламент решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию как государство, спонсируемое терроризм, и как государство, использующее террористические средства", — говорится в документе.

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