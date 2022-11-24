Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ: "Устранить сторонников террора"

Президент сказал, что российская война против Украины – это тест для любой международной организации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо исключить из состава ОБСЕ, чтобы максимально изолировать и найти выход из глобальных кризисов.

Об этом глава государства сказал, выступая на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24 ноября.

Так, Зеленский обратил внимание на то, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине, в то же время Россия до сих пор является членом большинства этих организаций, в том числе и ОБСЕ.

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"Я призываю вас не ждать зимы, весны или лета, чтобы наконец-то устранить даже гипотетическую возможность сторонников террора участвовать в любой деятельности вашей Парламентской ассамблеи", — заявил президент Украины.

Он также призвал сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности.

"Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и Парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений (...). Настало время этой реформы", – сказал Зеленский.

Глава государства также сказал, что российская война против Украины – это тест для любой международной организации.

"Актуальна она или нет? Способна она на что-то, кроме текстов о происходящем или нет? Присутствует она среди приближающих мир или заботится лишь о том, как сохраниться ей самой в своих офисах и залах? Россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. Россия не считает, что наличие любого совета в Европе является ценностью. Россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться только к тому, что какая-то организация работает более ста лет", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Европарламент 23 ноября большинством голосов принял резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма из-за полномасштабной войны и военных преступлений в Украине.

Зеленский приветствовал это решение и заявил, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.

Теперь Украина ожидает, что и США признают Россию страной-спонсором терроризма, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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