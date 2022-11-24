На Совбезе ООН представитель России цинично назвал виновников гибели мирных украинцев

На заседании Совбеза ООН, которое было срочно созвано из-за массированного ракетного обстрела Россией украинских городов, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя беззастенчиво назвал виновными в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения украинские силы противовоздушной обороны (ПВО).

Заявление Небензи цитируют российские пропагандисты.

По его словам, сбившиеся с курса украинские ракеты или их обломки попадают в цели, которые "Россия не собиралась поражать".

Один из самых больших фантазеров в российском дипломатическом корпусе рассказал очередную басню о том, что украинские ПВО расположены в центре городов, а не на их окраинах, и именно это якобы становится причиной трагических последствий.

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Также Небензя обвинил страны Запада в том, что они "накачивают" Украину оружием и не позволяют российским захватчикам безнаказанно разрушать украинские города и убивать украинцев.

Как известно, ранее Василий Небензя прославился на Совбезе ООН тем, что обвинил Украину в подготовке боевых насекомых, которые будут инфицировать россиян опасными инфекциями. В частности, речь шла о комарах, которые будут атаковать российских военнослужащих и будут заражать их опасными вирусами.

Напомним, российские террористы 23 ноября в очередной раз обстреляли Украину ракетами. В частности, они обстреляли роддом в Запорожской области. В результате погиб младенец. В общей сложности россияне запустили ориентировочно 70 ракет по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве из-за обстрелов погибли 3 человека, среди которых есть 17-летняя девушка.

В результате атаки по Вышгороду погибли четыре человека и еще 35 человек пострадали. Кроме того, в результате удара по критической инфраструктуре пострадали еще шесть энергетиков.

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