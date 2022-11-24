Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Совбезе ООН представитель России цинично назвал виновников гибели мирных украинцев

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
8211
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Совбезе ООН представитель России цинично назвал виновников гибели мирных украинцев

Фото: Associated Press

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что жилые дома в городах Украины разрушают ракеты ПВО.

На заседании Совбеза ООН, которое было срочно созвано из-за массированного ракетного обстрела Россией украинских городов, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя беззастенчиво назвал виновными в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения украинские силы противовоздушной обороны (ПВО).

Заявление Небензи цитируют российские пропагандисты.

По его словам, сбившиеся с курса украинские ракеты или их обломки попадают в цели, которые "Россия не собиралась поражать".

Один из самых больших фантазеров в российском дипломатическом корпусе рассказал очередную басню о том, что украинские ПВО расположены в центре городов, а не на их окраинах, и именно это якобы становится причиной трагических последствий.

Также Небензя обвинил страны Запада в том, что они "накачивают" Украину оружием и не позволяют российским захватчикам безнаказанно разрушать украинские города и убивать украинцев.

Как известно, ранее Василий Небензя прославился на Совбезе ООН тем, что обвинил Украину в подготовке боевых насекомых, которые будут инфицировать россиян опасными инфекциями. В частности, речь шла о комарах, которые будут атаковать российских военнослужащих и будут заражать их опасными вирусами.

Напомним, российские террористы 23 ноября в очередной раз обстреляли Украину ракетами. В частности, они обстреляли роддом в Запорожской области. В результате погиб младенец. В общей сложности россияне запустили ориентировочно 70 ракет по энергетической инфраструктуре Украины. В Киеве из-за обстрелов погибли 3 человека, среди которых есть 17-летняя девушка.

В результате атаки по Вышгороду погибли четыре человека и еще 35 человек пострадали. Кроме того, в результате удара по критической инфраструктуре пострадали еще шесть энергетиков.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
8211
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация