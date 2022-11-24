Госсекретарь США прокомментировал российский ракетный террор

Россия проводит постоянные атаки на украинскую инфраструктуру, чтобы население Украины находилось во тьме и холоде.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что миллионы украинцев были вынуждены прятаться в укрытиях, когда Россия совершила очередную атаку на критическую инфраструктуру.

"Постоянные атаки на инфраструктуру направлены на то, чтобы мирное население Украины было в холоде и темноте. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", – написал он.

Российские террористы 23 ноября в очередной раз обстреляли Украину ракетами. Они обстреляли роддом Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате чего погиб младенец, которому было только два дня, у одного из пострадавших медиков 37% ожогов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН.

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