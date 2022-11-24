Румыния получит два противоракетных радара НАТО: за чем будут следить

В среду, 23 ноября, президент Румынии Клаус Иоганнис проинформировал парламент о размещении на территории Румынии двух радаров противовоздушного и противоракетного наблюдения. Потребность в этих средствах возникла из-за усиления ракетных атак России против Украины.

Об этом сообщает издание digi24.

"Российская Федерация продолжает агрессивные действия в районе государств Североатлантического альянса, усилив обстрелы отдельных объектов в Украине... я сообщаю парламенту Румынии, что одобрил размещение двух радаров на территории Румынии для выполнения конкретных задач", — говорится в сообщении румынского президента.

Со ссылкой на этот документ в издании уточнили, что речь идет об испанском радаре TPS-43 для интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО — NATINADS на территории Румынии, а Корпус морской пехоты США намерен развернуть радар TPS-80 вблизи границы с Украиной.

Эти радары будут обеспечивать выявление, сопровождение и идентификацию воздушных целей на востоке Украины и центрально-западной части Черноморского бассейна. Они должны улучшить возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО, увеличив дальность обнаружения воздушных целей на малых, средних и больших высотах.

Министерство национальной обороны предоставит необходимые средства для размещения средств воздушного наблюдения и утвердит места размещения средств и количество солдат, которые будут обслуживать оборудование в зависимости от оперативных потребностей.

Напомним, российские террористы 15 ноября выпустили по Украине около 100 ракет. Во время массированного ракетного удара взрывы прогремели в польском пограничном селе Пшеводув. На месте трагедии погибли два человека.

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