Румунія отримає два протиракетні радари НАТО: за чим будуть стежити

У середу, 23 листопада, президент Румунії Клаус Йоганніс поінформував парламент про розміщення на території Румунії двох радарів протиповітряного та протиракетного спостереження. Потреба у цих засобах виникла через посилення ракетних атак Росії проти України.

Про це повідомляє видання digi24.

“Російська Федерація продовжує агресивні дії в районі держав Північноатлантичного альянсу, посиливши обстріли окремих об’єктів в Україні... я повідомляю парламенту Румунії, що схвалив розміщення двох радарів на території Румунії для виконання конкретних завдань”, - йдеться у повідомленні румунського президента.

З посиланням на цей документ у виданні уточнили, що йдеться про іспанський радар TPS-43 для інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО - NATINADS на території Румунії, а Корпус морської піхоти США має намір розгорнути радар TPS-80 поблизу кордону з України.

Ці радари забезпечуватимуть виявлення, супроводження та ідентифікацію повітряних цілей на сході України та в центрально-західній частині Чорноморського басейну. Вони повинні покращити можливості інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони на східному фланзі НАТО, збільшивши дальність виявлення повітряних цілей на малих, середніх і великих висотах.

Міністерство національної оборони надасть необхідні засоби для розміщення цих засобів повітряного спостереження та затвердить місця розміщення засобів і кількість солдатів, які обслуговуватимуть обладнання залежно від оперативних потреб.

Нагадаємо, російські терористи 15 листопада випустили по Україні близько 100 ракет. Під час масованого ракетного удару вибухи пролунали у польському прикордонному селі Пшеводув. На місці трагедії загинуло двоє людей.

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