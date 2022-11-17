Україні дозволили долучитися до розслідування ракетного інциденту в Польщі

Розслідування інциденту в Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

Українським експертам нададуть доступ до місця падіння ракети на території Польщі.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох у Твіттері.

"Ще раз повторюю: Україна не винна в тому, що оборонялася від Росії і боролася з російськими ракетами", - написав він.

"Українські експерти візьмуть участь у розслідуванні місця інциденту в Пшеводові та всіх його обставин. Я думаю, що вся справа буде вирішена спокійно", - додав віцеспікер Сейму Ришард Терлецький.

Як пишуть польські ЗМІ, представник президента Польщі Анджея Дуди уточнив, що запит України на доступ до місця вибуху "має бути задоволений після виконання певних умов".

Генеральний прокурор, міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро додав, що розслідування інциденту в Пшеводові ведеться дуже інтенсивно та динамічно.

"Прокуратура за участю служб і експертів захищає всі можливі докази з місця події, а також інші докази в країні та за кордоном", - заявив Збігнєв Зіобро.

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Крім того, як повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Севера 17 листопада президент Анджей Дуда особисто відвідає місце інциденту у Пшеводові.

"Президент Анджей Дуда в Пшеводові хоче особисто побачити місце події та зустрітися з експертами; ми хочемо, щоб польська адміністрація з’ясувала всі обставини у співпраці з нашими союзниками та українськими друзями", – наголосив Яцек Севера у Twitter.

Станом на 14:08 за місцевим частом Анджей Дуда прибув до Пшеводова.

Нагадаємо, раніше Якуб Кумох розповів, що у слідчих є кадри, на яких "можна побачити певну послідовність подій". За його словами, він не може розкривати їхній зміст, тому що бачив їх у секретному режимі. Кумох уточнив, що "це звичайні фото з кордону, де дещо видно".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголошував, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет. Утім, генсек наголошує, що Росія несе відповідальності за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України".

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Водночас польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою і Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

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