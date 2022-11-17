Украине разрешили присоединиться к расследованию ракетного инцидента в Польше

Расследование инцидента в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично.

Украинским экспертам предоставят доступ к месту падения ракеты на территории Польши.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в Твиттере.

"Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами", – написал он.

"Украинские эксперты примут участие в расследовании места инцидента в Пшеводове и всех его обстоятельствах. Я думаю, что все дело будет решено спокойно", — добавил вице-спикер Сейма Ришард Терлецкий.

Как пишут польские СМИ, представитель президента Польши Анджея Дуды уточнил, что запрос Украины на доступ к месту взрыва "должен быть удовлетворен после выполнения определенных условий".

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зиобро добавил, что расследование инцидента в Пшеводове ведется очень интенсивно и динамично.

"Прокуратура с участием служб и экспертов защищает все возможные доказательства с места происшествия, а также другие доказательства в стране и за рубежом", — заявил Збигнев Зиобро.

Также читайте Премьер-министр Польши предполагает умышленную провокацию России с обстрелом инфраструктуры возле границы

Кроме того, как сообщил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера 17 ноября президент Анджей Дуда лично посетит место инцидента в Пшеводове.

"Президент Анджей Дуда в Пшеводове хочет лично увидеть место происшествия и встретиться с экспертами; мы хотим, чтобы польская администрация выяснила все обстоятельства сотрудничества с нашими союзниками и украинскими друзьями", — подчеркнул Яцек Севера в Twitter.

По состоянию на 14:08 по местному частому Анджей Дуда прибыл в Пшеводово.

Напомним, ранее Якуб Кумох рассказал, что у следователей есть кадры, на которых можно увидеть определенную последовательность событий. По его словам, он не может раскрывать их содержание, потому что видел их в секретном режиме. Кумох уточнил, что "это обычные фото из границы, где кое-что видно".

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подчеркивал, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а вероятнее всего – "несчастным случаем".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет. Впрочем, генсек отмечает, что Россия несет ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

В то же время польский дипломат в отставке Роберт Пшель заверил, что причин, почему отношения между Варшавой и Киевом могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводове, нет.

Читайте также: