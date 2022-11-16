Столтенберг заявил о падении, вероятно, украинской ракеты в Польше: "Это не вина Украины"

Генсек Альянса заявил об отсутствии признаков того, что ракета стала результатом преднамеренной атаки.

Генесек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что взрыв в Польше, скорее всего, возник из-за падения украинской ракеты системы ПВО, отражавшей российскую атаку на инфраструктуру.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что ответственность за инцидент несет Россия.

"Объясню: это не вина Украины. Россия несет конечную ответственность, продолжая свою незаконную войну против Украины", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что расследование взрыва еще продолжается. Однако согласно предварительному анализу, "инцидент, вероятно, был вызван ракетой украинской ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет".

Столтенберг также заявил об отсутствии признаков того, что упавшая в Польше ракета стала результатом преднамеренной атаки, и того, что Россия готовит наступательные военные действия против Альянса.

Что известно о падении ракеты в Польше

Вечером 15 ноября прогремел взрыв в польском Пшеводуве недалеко от границы с Украиной. При взрыве погибли два человека. Местные медиа писали о попадании ракет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а скорее всего – "несчастным случаем".

Анонимные американские чиновники заявили, что эта ракета могла быть выпущена из украинской ПВО во время отражения ракетных атак России.

В то же время, по данным издания The Guardian, США и Россия независимо друг от друга согласовали, что инцидент в Польше возник из-за ракеты украинской ПВО.

В НАТО анонсировали, что Столтенберг проведет встречу Североатлантического совета по взрывам в Польше.

Российская ракета в Польше: как страна ответит на инцидент

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