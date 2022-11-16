Украина просит немедленно допустить к месту взрыва в Польше представителей Минобороны и ГПСУ — Данилов

У Украины есть доказательства российского следа относительно ракетного инцидента в Польше, и мы готовы их передать для совместного расследования.

Украина просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше представителям Минобороны и Госпогранслужбы.

Об этом в своем твиттере написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что Украина выступает за совместную проверку инцидента с падением ракеты вблизи украинской границы в Польше. Поэтому Киев просит неотложно предоставить доступ к месту взрыва украинским специалистам.

"Мы готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Мы ожидаем от наших партнеров информацию, на основании которой сделан вывод, что это ракета ПВО. Украина просит немедленно предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны и Госпогранслужбы", — написал Данилов.

Напомним, вечером 15 ноября на территории восточной Польши в селе Пшеводуви упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы.

В то же время издание AP со ссылкой на трех чиновников из США сообщает, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО для сбивания российской воздушной цели.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что инцидент не был нападением на его страну, скорее всего, это был "несчастный случай". Кроме того, Дуда отметил, что также нет признаков того, что это была ракета, выпущенная Россией.

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