Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету — CNN

Во вторник, 15 ноября, самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую в стране ракету.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на источники в Альянсе.

По словам военного представителя НАТО, соответствующие данные с радаров переданы Альянсу, а также Польше. Впрочем, кто именно и откуда запустил ракету – он не сообщил.

CNN напоминает, что самолеты Альянса осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала войны, 24 февраля.

Что известно о падении ракеты в Польше

Во вторник вечером, 15 ноября, ракета упала на территории восточной Польши в селе Пшеводуве. Населенный пункт расположен в шести километрах от украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека.

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Президент Польши Анджей Дуда после разговора с мировыми лидерами провел брифинг по поводу инцидента. По его словам, "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантиный альянс находятся в готовности.

Своей эргой, президент США Джо Байден заявил, что ракета была запущена не с территории России. Впрочем, он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

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